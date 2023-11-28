للمواطنين فقط.. وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في العاصمة الرياض.
تفاصيل الوظائف:
وأوضحت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة المخاطر.
– إداري قاعدة بيانات.
– كبير محللي البرامج.
– أمين مكتبة.
– محاسب.
– كبير الدعم الفني.
طريقة التقديم:
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 جمادى الأولى 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 29 جمادى الأولى 1445هـ.
ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).