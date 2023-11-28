للمواطنين فقط.. وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في العاصمة الرياض. اضافة اعلان





تفاصيل الوظائف:



طريقة التقديم:

