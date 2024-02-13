هيئة التخصصات الصحية تعلن عن برنامج "مسؤول إدارة كوارث" المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع (وزارة الصحة) عن برنامج (مسؤول إدارة كوارث) يؤهل برنامج مسؤول إدارة الكوارث خريجي هذا البرنامج للعمل على التخفيف من المخاطر عن طريق وضع خطط لمواجهة حالات الكوارث.



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طريقة التقديم:



- مسؤول إدارة كوارث.- مراكز الأزمات والكوارث الصحية بالمديريات والتجمعات الصحية.- وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ في المنشآت الصحية.- يؤهل برنامج مسؤول إدارة الكوارث خريجي هذا البرنامج للعمل على التخفيف من المخاطر عن طريق وضع خطط لمواجهة حالات الكوارث وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتلقي البلاغات بشكل مستمر واحتواء الكارثة أثناء وقوعها ومتابعة إجراءات ما بعد الكوارث.1- أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.2- ليس على رأس العمل.3- يحمل شهادة بكالوريوس .4- أن يكون مصنفاً لدى الهيئة في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة.5- ⁠أن يكون التسجيل المهني ساري أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد تاريخ سبتمبر 2022م.- تاريخ بدء البرنامج المتوقع أبريل 2024م.1- سيتم استبعاد المتقدم إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.2- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الإلكتروني.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/01هـ الموافق 2024/02/11م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/14هـ الموافق 2024/02/24م.- من خلال الرابط التالي: