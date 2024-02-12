عاجل.. ينتهي بعد يومين.. "حرس الحدود" تفتح باب التقديم على وظائف إدارية بمدينة الرياض

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التقديم، لشغل وظائف إدارية بمدينة الرياض والمشمولة بسلم الموظفين العام (بنظام التعاقد) عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).





التخصصات المطلوبة في وظائف "حرس الحدود":



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- تمويل الشركات.- الإدارة / محاسبة.- محاسبة وتخطيط مالي.- إدارة صناعية / محاسبة.- هندسة مالية.- الأعمال المصرفية والتمويل.- إدارة أعمال ( محاسبة وإدارة وقيادة).- إدارة أعمال (بنوك ومالية).- الرياضيات المالية.- إدارة أعمال.- دراسات إدارية وتنظيمية (مالية).- مالية ونظم المعلومات الإدارية.- إدارة أعمال / المالية والاستثمار.- العلوم المالية.- العلوم المالية والمصرفية.- إدارة أعمال / تمويل.- إدارة أعمال / إدارة مالية.- إدارة صناعية / مالية واقتصاد.- إدارة صناعية / تمويل.- إدارة مالية ومصرفية.- المحاسبة.- المحاسبة المهنية.- الأعمال المصرفية.- محاسبة ومالية.- إدارة التمويل والاستثمار.- مالية تطبيقية.- بنوك ومالية.- الاستثمار والأسواق المالية.- مالية.- التمويل.- أعمال ومالية.- الرقابة المالية.- إدارة مالية.- المحاسبة التجارية.- اعمال حسابية دفاتر محاسبية.- المالية والبنوك.- المحاسبة ومسك الدفاتر.- محاسبة ونظم معلومات.- إدارة المصارف والبورصات.- المصرفية والمالي الإسلامي.- محاسبه خدمات ماليه.- بنوك وتمويل.- تمويل واستثمار.- المراجعة.- المحاسبة الدولية.- إدارة الاعمال مع المالية.- الخدمات المالية.- البنوك والتنظيم المالي.- مالية وأسواق المال.- البنكية الإسلامية والتمويل.- المصرفية والمالية.- الإدارة المالية الدولية.- إدارة أعمال / مسار المحاسبة.- مصرفية وتمويل إسلامي.- محاسبة وإدارة سلسلة تموين.- التمويل الإسلامي.- محاسبة مالية (تدقيق حسابات).- دراسات الأعمال - تمويل الأعمال.- محاسبة وإدارة موارد بشرية.- مالية وبنوك واستثمار.- ريادة الأعمال والتمويل.- دراسات الأعمال في الأعمال المالية.- الدراسات المصرفية.- اقتصاديات الأعمال (محاسبة أعمال).- المحاسبة والتسويق.- المالية والأعمال المصرفية.- مالية (تحليل مالي وإدارة استثمار).- إدارة أعمال (مالية ومحاسبة مالية).- إدارة سلسلة الإمدادات / المحاسبة.- التقنية الإدارية (محاسبة).- إدارة أعمال (محاسبة إدارية).- إدارة أعمال (مالية وبنوك وتمويل الأعمال).- محاسبة تطبيقية وتمويل الأعمال.- أعمال و إدارة مالية.- تمويل الأعمال.- إدارة أعمال / محاسبة - إدارة.- مالية عالمية.- مالية (تمويل الأعمال).- محاسبة / اقتصاد.- محاسبة / نظم وتحليلات الأعمال.- أعمال (مالية).- المحاسبة مع تخصص مزدوج في المالية.- إدارة الأعمال - المالية وإدارة المخاطر.- مالية / أنظمة المعلومات الإدارية.- العلوم المالية والإدارية.- التمويل والمؤسسات المصرفية.- المحاسبة الإدارية والتكاليف.- المحاسبة - المراجعة.- التمويل والاعمال البنكية.- اعمال مصرفية والتمويل.- المالية والمحاسبة.- إدارة الأعمال بنوك وأسواق مالية.- دراسات الاعمال مع الإدارة المالية.- محاسبة عام.- محاسبة مالية ومراجعة حسابات.- محاسبه واداره.- الخدمات المصرفية الإسلامية المالية.- إدارة أعمال - مالية.- التمويل والمنشآت المالية.- استراتيجية الإدارة والاستثمار.- الخدمات المالية وإدارة المخاطر.- دراسات الاعمال في المحاسبة.- استثمار ومالية.- الاقتصاد - المصرفية الإسلامية.- إدارة أعمال ( مالية و إدارة ).- إدارة مالية ومحاسبة.- إدارة صناعية / مالية.- الإدارة (شعبة المحاسبة).- إدارة الأعمال (التمويل الدولي).- الاقتصاد/ شعبة المحاسبة.- دراسات إدارية وتنظيمية.- وغيرها من التخصصات.- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/08/05هـ الموافق 2024/02/15م.- من خلال الرابط التالي: