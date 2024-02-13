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للبكالوريوس فأعلى.. فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات

المركز الوطني لإدارة النفايات
المركز الوطني لإدارة النفايات
أ أ
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات 

1 - أخصائي شراكات أول.
2 - أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية.

التخصصات المطلوبة:

 - التسويق 
- الهندسة                
- إدارة الأعمال         
- الإدارة العامة
- إدارة النفايات     
- الدراسات البيئية             
- أو مايعادلهم
 

الشروط العامة:

 
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
 

نبذة عن المركز:

 
تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

طريقة التقديم:

 
التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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