للبكالوريوس فأعلى.. فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات 1 - أخصائي شراكات أول.
2 - أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية.
التخصصات المطلوبة: - التسويق
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة النفايات
- الدراسات البيئية
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
نبذة عن المركز:
تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.