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معهد سلاح الصيانة بالطائف يعلن عن وظائف تعليمية وترجمة لحملة البكالوريوس

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
أ أ
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أعلنت قيادة سلاح الصيانة عن وجود وظائف شاغرة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف على برنامج تشغيل وصيانة ومعدات القوات البرية.
وذلك للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف قيادة سلاح الصيانة:

1- معلم لغة انجليزية (3 وظائف):
- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية).
- يفضل خبرة في المجال التربوي.

2- مترجم لغة إنجليزية:

- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية).
- خبرة في مجال أساليب وطرق التعليم التربوي
- يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال التخصص

الشروط العامة:

1- حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية.
2- يفضّل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/11هـ الموافق 2024/01/23م.


طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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