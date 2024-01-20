معهد سلاح الصيانة بالطائف يعلن عن وظائف تعليمية وترجمة لحملة البكالوريوس

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أعلنت قيادة سلاح الصيانة عن وجود وظائف شاغرة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف على برنامج تشغيل وصيانة ومعدات القوات البرية.

وذلك للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





وظائف قيادة سلاح الصيانة:



2- مترجم لغة إنجليزية:



الشروط العامة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



1- معلم لغة انجليزية (3 وظائف):- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية).- يفضل خبرة في المجال التربوي.- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية).- خبرة في مجال أساليب وطرق التعليم التربوي- يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال التخصص1- حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية.2- يفضّل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/11هـ الموافق 2024/01/23م.- من خلال الرابط التالي: