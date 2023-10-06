هل يتوقف حساب المواطن عن أسرة المتواجد في الخارج لخدمة الوطن؟

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كشف حساب المواطن عن شروط الاستمرار في صرف الدعم للمتواجدين خارج المملكة.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول تواجد المستفيد الرئيس خارج المملكة أكثر من ٩٠ يومًا (في اليمن لخدمه الوطن) وما إذا كان ذلك يؤدي إلى توقف حساب المواطن عن أسرته؟. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة".

وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".



اهلا بك ،يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 6, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

