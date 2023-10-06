قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

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قال حساب المواطن، إنه لا يجوز للبنوك الحجز على الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

وأضاف عبر "خدمة المستفيدين" عبر منصة "إكس" ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الخصم من مستحقات الدعم؟

إنه "لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن". اضافة اعلان

وتابع: "ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (اضغط هنا)".



لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦ https://t.co/uCnCq90VIb ⁩، نسعد بخدمتك October 6, 2023

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