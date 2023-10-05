قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم

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قال حساب المواطن، إنه لا يجوز للبنوك الحجز على الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

وأضاف عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول قيام البنوك بالخصم من مستحقات الدعم؟، إنه "لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن". اضافة اعلان

وتابع: "ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (اضغط هنا).



لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/uCnCq90VIb ، نسعد بخدمتك October 4, 2023

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