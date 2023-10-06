لمن يريد الاستقلال عن أسرته في حساب المواطن.. تعرف على الشرط

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ألزم حساب المواطن، من يريد الاستقلالية عن أسرته في برنامج بتقديم ما يثبت ذلك.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لاستكمال تسجيلك في حساب المواطن لابد من توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم اضافتك كتابع في حساب رب الأسرة". اضافة اعلان





الدفعة 71 من حساب المواطن



متى ينتهي حساب المواطن؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

