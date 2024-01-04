هل يُحتسب راتب الأبناء الموظفين ضمن دخل المرأة المطلقة؟.. رد من الضمان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن راتب الأبناء الموظفين للمرأة المطلقة يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة عند تقدير استحقاقها معاش الضمان الاجتماعي المطور من عدمه. اضافة اعلان

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يدخل في احتساب الدخل جميع أفراد الأسرة في المسكن الواحد، وفي حال حذف أي فرد يسكن في ذات السكن فيعد ذلك مخالفه بموجب النظام".



وعليكم السلام ،أهلاً بك

يدخل في احتساب الدخل جميع افراد الأسرة في المسكن الواحد وفي حال حذف أي فرد يسكن في ذات السكن فيعد ذلك مخالفه بموجب النظام

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 3, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.