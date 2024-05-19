عاجل.. سكني يجيب.. هل نظام الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية عليه رسوم؟

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أكد برنامج سكني أن نظام الحجز الإلكتروني موحد، ويتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن رسوم حجز الأراضي السكنية.



حجز الأراضي السكنية



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