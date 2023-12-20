كيف يستفيد الحاصل على الدعم السكني من الضمان المطور؟

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اشترطت وزارة الموارد البشرية، لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، عدم تجاوز الأسرة للحد المانع.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، إن "من شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور أن يقل الدخل المحتسب للأسرة أو المستقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش". اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين بسبب تجاز دخل رب الأسرة 1000 ريال عن الحد الأدنى، علمًا بأنه مبلغ قسط لايستلمه المواطن وعائلته ومحسوم للدولة للصندوق العقاري 25 سنة.



أهلاَ بك

امن شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور أن يقل الدخل المحتسب للاسرة او المستقل عن الحد الادنى المحتسب للمعاش.

شاكرين لك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 20, 2023

الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي



كيفية حساب الحد المانع



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



مع زيادة معاش الضمان الاجتماعي للعائل إلى 1320 ريالًاً لرب الأسرة بدلًاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًاً، ارتفع الحد الأدنى المحتسب بلمعاش بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي.يحسب الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور، وفق المعايير التالية:عدد أفراد الأسرة- زيادة عدد أفراد الأسرة يؤدي إلى زيادة الحد المانع.مصادر دخل الأسرة - يتضمن ذلك الدخل من العمل، والدخل غير المكتسب من الاستثمارات والعقارات، والدخل الحكومي.عوامل أخرى - مثل مستوى المعيشة، والتكلفة المعيشية، والظروف الاقتصادية العامة.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.