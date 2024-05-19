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هيئة السوق المالية تعلن عن طرح وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فأعلى

هيئة-السوق-المالية-1
ارشيفية
أ أ
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اعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظيفة تقنية شاغرة بمسمى (أخصائي رئيسي - إدارة تطبيقات الاعمال) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

شروط وظائف "السوق المالية":


- البكالوريوس أو الماجستير في تخصص: (علوم الحاسب).
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
- خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال تصميم الحلول و إدارة دورة الحياة و تخطيط الحلول و تنفيذها.
- معرفة بمهارات التطوير (MVC CORE, HTML, JAVA, CSS,C#,OOP,SQL,JAVASCRIPT,REST,API,XML,DESIGN PATTERN,PLUGINS,WORKFLOW, Visual Studio).
- مهارات العمل الجماعي و الاتصال.

الوصف الوظيفي:


 تساهم إدارة تطبيقات الأعمال في تحقيق الدور المطلوب من وكالة الهيئة للتقنية والرقمنة بتطوير وتشغيل الخدمات الإلكترونية لهيئة السوق المالية، وتولي مسئولية الإدارة من بناء مفاهيم ودعم وتطوير تطبيقات الهيئة

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/12هـ (الموافق 2024/5/20م).

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