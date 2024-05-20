عاجل.. هل تكفي بطاقة العائلة لسفر الأطفال بعمر 8 سنوات لدول الخليج؟

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ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال من قبل شخص يستفسر فيه عن إمكانية سفر الأطفال لدول الخليج مع الوالدين مكتفيا فقط ببطاقة العائلة.



سفر الأطفال بعمر 8 سنوات لدول الخليج:



السفر بالهوية الوطنية:



تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم سؤالي.. سفر الأطفال بعمر 8 سنوات لدول الخليج مع الوالدين.. هل تكفي بطاقة العائلة أو لابد من إصدار جواز؟".وجاء الرد من حساب العناية بالعملاء التابعة للجوازات على سؤاله بالقول :"وعليكم السلام.. سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر، يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.. نشكر تواصلكم".وفي وقت سابق أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يمكن السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج.كما كشفت "الجوازات" أنه بالنسبة للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، فإن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة "أبشر" إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.