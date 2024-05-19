الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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وظائف إدارية وتقنية لدى شركة تحكم في الرياض

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وظائف شركة تحكم
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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:

2- مسؤول أول ضمان الخدمات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تقني.
3- أخصائي تقارير أداء المؤسسي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير تخطيط الأداء المؤسسي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

نبذة عن الشركة:

- الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، هي شركة رائدة في مجالات السلامة والأمن والتكنولوجيا، وتهدف إلى تقديم حلول متطورة وبناء أنظمة متكاملة في مجالات رئيسية مثل إدارة الحركة المرورية وحلول النقل الذكية بالإضافة إلى حلول الهوية والمعلومات والخدمات الإلكترونية.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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