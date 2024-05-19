وظائف إدارية وتقنية لدى شركة تحكم في الرياض

أ أ
أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:2- مسؤول أول ضمان الخدمات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تقني.
3- أخصائي تقارير أداء المؤسسي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير تخطيط الأداء المؤسسي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.