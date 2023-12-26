عاجل.. خطوات الاطلاع على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي.
أهلا بك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 26, 2023
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يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)
،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي :https://t.co/bIA7O1ot8U
،، شاكرين لك .
خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية لمعاش الضمانفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
-ادخل إلى رابط الضمان المطور (من هنا).
-بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- اضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
معاش الضمان الاجتماعيمعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي. ويوافق الأحد المقبل، الأول من شهر سبتمبر.