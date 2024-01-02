حقيقة تأثير "تمهير" على أهلية الضمان الاجتماعي؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى تأثير دعم "تمهير" على أهلية الضمان الاجماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر تمهير على دارسة نتيجة الاهلية، مالم يتجاوز الدخل الحد المانع". اضافة اعلان



أهلاًبك ,علي

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر تمهير على دارسة نتيجة الاهلية ,مالم يتجاوز الدخل الحد المانع

شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 2, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

