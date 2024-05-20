عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري للمستفيدين حال موافقة نزول الدعم السكني"يوم الجمعة"

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يسأل عن حالة نزول الدعم السكني في يوم الجمعة.



نزول الدعم السكني لشهر مايو:



نزول الدعم السكني قبل راتب التقاعد:



جدولة مبالغ الدعم السكني المتأخرة في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. الدعم السكني لشهر مايو 2024 يصادف يوم الجمعة.. هل ينزل الخميس بتاريخ ٢٣ .. أرجو الإفادة".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بما أن يوم 24 يوافق الجمعة سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد الموافق 26 مايو إلى يومين عمل كحد أقصى.. سعدنا بتواصلك".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن نزول الدعم السكني قبل راتب التقاعد .وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. هل الدعم السكني ينزل قبل راتب التقاعد بعد تتغير موعد صرف الرواتب؟".وجاء الرد من الصندوق العقاري على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. صندوق التنمية العقارية يحرص على تمكين مستفيدي برامج الدعم السكني من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري".وأوضح أنه لن يتم تغيير موعد إيداع الدعم السكني عن موعده المحدد شهرياً كل يوم (24) من الشهر الميلادي .أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية رجوع الدعم الحكومي بعد زيارة المقيم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. متى ترجع الفلوس الدعم الحكومي بعد زيارة المقيم؟".ورد حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس على سؤاله بالقول :"وعليكم السلام.. عزيزي المستفيد بعد قبول طلب تحديث بيانات منتج البناء الذاتي , سيتم جدولة جميع مبالغ الدعم السكني المتأخرة ليتم إيداعها بأثر رجعي في أقرب وقت بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".