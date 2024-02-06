الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل,, حساب المواطن لشهر فبراير.. كم تبقّى على إيداع دعم الدفعة 75؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عادة ما تُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. لكن في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.اضافة اعلان

الدفعة 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير، في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 من فبراير، الموافق يوم الأحد القادم.
وأعلنت في الأسبوع الماضي عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024). ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (من هنا):


الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ( من هنا).
- تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
- كتابة كلمة التحقق المرئي.
- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
- اختر دراسة الأهلية، وستظهر أمامك نتائج الأهلية.
- الاستعلام عن الدفعة الجديدة.
- اضغط على موافق.

خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة حساب المواطن ( من هنا).
- يكتب المستفيد الاسم ورقم الهوية.
- يختار نتائج الدورة 74.
- سيتم تحويله للنتائج الخاصة به، ومن خلالها سيحصل على الدعم.


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن من أراد بيع أو شراء منزل عليه رهن

عاجل.. كيف يتم حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا في حساب المواطن؟

وظائف صحية وفنية.. فتح باب التقديم في جامعة تبوك غدًا

عاجل.. كيف تستفيد الأرملة من الدعم العقاري؟

بلدية محافظة ضباء تعلن عن وظائف عبر جدارات من المرتبة السادسة للسابعة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 10:07 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. نزول حساب المواطن لشهر يناير.. شروط وطريقة تسجيل الأيتام في الدعم

رواتب المواطنين 12:39 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

حساب المواطن 8:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مع بدء إيداع دفعة يناير.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

حساب مواطن 1:39 م الإثنين، 08 يناير 2024

7.4 مليون خدمة لـ حساب المواطن في عام 2023

اقرأ أيضا

مدرستي
5:02 م الإثنين، 05 فبراير 2024

منصة مدرستي.. رابط التسجيل وخطوات حضور الدروس عند تعليق الدراسة

هيئة الزكاة1
4:51 م الإثنين، 05 فبراير 2024

ماهو الموقف الضريبي والزكوي بعد تحويل المؤسسة إلى شركة؟

الخطوط السعودية
4:26 م الإثنين، 05 فبراير 2024

راتب و4 مزايا.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية لحملة البكالوريوس

منصة مدرستي
4:06 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. أهم خدمات كادر الطلاب عند تعليق الدراسة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:15 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل,, حساب المواطن لشهر فبراير.. كم تبقّى على إيداع دعم الدفعة 75؟

أهم 10
9:29 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تعليق الدراسة في الباحة واختفاء البنوك وكوارث أخلاقية للأطفال

شركة-لين
9:17 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. 8500 ريال مكافأة.. الإعلان عن برنامج بجدارة للتدريب على رأس العمل 2024

GFmJOK4WIAE8oyd
8:46 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية لعدة أيام

إدمان الاطفال للسوشيال ميديا
8:16 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. استشاري يكشف عن كوارث أخلاقية للأطفال بسبب استخدام الجوال (فيديو)

عبدالله القويز
7:45 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

القويز يعلن عن مفاجأة: البنوك في طريقها للاختفاء لهذا السبب (فيديو)