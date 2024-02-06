عاجل,, حساب المواطن لشهر فبراير.. كم تبقّى على إيداع دعم الدفعة 75؟

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عادة ما تُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. لكن في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. اضافة اعلان





الدفعة 75 من حساب المواطن



الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن



خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

