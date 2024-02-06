عاجل,, حساب المواطن لشهر فبراير.. كم تبقّى على إيداع دعم الدفعة 75؟

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عادة ما تُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. لكن في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
الدفعة 75 من حساب المواطنوأعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير، في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 من فبراير، الموافق يوم الأحد القادم.
وأعلنت في الأسبوع الماضي عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024). ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (من هنا):
الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطنويمكن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ( من هنا).
- تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
- كتابة كلمة التحقق المرئي.
- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
- اختر دراسة الأهلية، وستظهر أمامك نتائج الأهلية.
- الاستعلام عن الدفعة الجديدة.
- اضغط على موافق.
خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهويةوفيما يلي خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة حساب المواطن ( من هنا).
- يكتب المستفيد الاسم ورقم الهوية.
- يختار نتائج الدورة 74.
- سيتم تحويله للنتائج الخاصة به، ومن خلالها سيحصل على الدعم.
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن:
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.