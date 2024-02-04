تغيير رقم الجوال وكلمة المرور في حساب المواطن

أ أ



يتيح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال وكلمة المرور للمستخدمين المسجلين من برنامج الدعم.

وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس:": "بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني، ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال". اضافة اعلان

وأضاف: "ويمكنك تغيير كلمة المرور من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير كلمة المرور".



وعليكم السلام ، بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال ، ويمكنك تغيير كلمة المرور من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير كلمة المرور — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 4, 2024

تعديل بيانات حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

