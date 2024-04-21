عاجل و"طلب استثناء".. زوجة مواطن ولدي 3 أطفال هل يمكنني التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استحقاق زوجة المواطن "غير السعودية" لمعاش الضمان الاجتماعي بعد التقدم بطلب "استثناء".

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور".



حياك الله،



يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور



نتطلع لخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) April 21, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

