حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي

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حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجدل بشأن ما إذا كانت وثيقة العمل الحر تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على سؤال لأحد المتابعين: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش".

وتابعت: "وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية".



وعليكم السلام ، حياك الله

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) April 14, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي

