بالخطوات.. طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على نتيجة أهلية الدورة 29 لشهر إبريل، والتي صدرت أمس الأول السبت.





خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

