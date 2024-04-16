هل توثر رخصة المهن الاستشارية أو وثيقة العمل الحر على دعم حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل لابد من الافصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.



وثيقة العمل الحر وحساب المواطن



حساب المواطن، أنه يشترط الإفصاح عن كافة مصادر الدخل عند التسجيل في برنامج الدعم، لتقدير مدى استحقاقيته من عدمه.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه :"هل يوثر رخصة المهن الاستشارية او وثيقة العمل الحر على مخصص دعم حساب المواطن ؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله : "في حال وجود دخل لابد من الافصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية".أيضا أكد





المكافآت الجامعية في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

