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الحالة "متزوج".. هل يلزم إرفاق مستندات؟ حساب المواطن يرد

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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رد برنامج حساب المواطن، على استفسار أحد المواطنين حول المستندات المطلوبة للمتزوج للانضمام للبرنامج.

مستندات المتزوج في حساب المواطن:اضافة اعلان

وقال المواطن في سؤاله عبر منصة "إكس" :" ماهي شروط المتزوج وما المستندات المطلوبة؟".
وجاء الرد :" في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا يلزم إرفاق مستندات".

التحقق من بيانات حساب المواطن:

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل شهري لتقدير مدى استحقاق الدعم من عدمه.
وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".
وأضاف: "وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم (من هنا).
وأشار البرنامج إلى أنه "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه".

أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وذلك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


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