عاجل.. هل يمكن إضافة الزوج على حساب الزوجة في حساب المواطن؟

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طرحت زوجة سؤالًا حول إمكانية إضافة زوجها على حسابها، حيث قالت :" أنا متزوجة وعندي طفلين هل أقدر أضيف زوجي وينزل في حسابي؟".



إضافة الزوج على حساب الزوجة:



مستندات المتزوج في حساب المواطن:



التحقق من بيانات حساب المواطن:



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن:



وتفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لحساب المواطن مع سؤال الزوجة، عبر منصة "إكس"، حيث جائ الرد كالتالي:"بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الأسرة".رد برنامج حساب المواطن، على استفسار أحد المواطنين حول المستندات المطلوبة للمتزوج للانضمام للبرنامج.وقال المواطن في سؤاله عبر منصة "إكس" :" ماهي شروط المتزوج وما المستندات المطلوبة؟".وجاء الرد :" في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا يلزم إرفاق مستندات".وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل شهري لتقدير مدى استحقاق الدعم من عدمه.وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".وأضاف: "وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم (من هنا).وأشار البرنامج إلى أنه "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه".ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وذلك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.