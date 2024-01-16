هل السجل التجاري يؤثر على حساب المواطن؟

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أتاح حساب المواطن، لمن يمارس أي نشاط تجاري التسجيل في برنامج الدعم وفق شروط.





تسجيل أصحاب النشاط التجاري في حساب الموطن اضافة اعلان



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".وأشار إلى أنه "يتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة".

يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة" — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 15, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



أهلية المتقدم لحساب المواطن

