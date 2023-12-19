عاجل.. خطوات تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن خطوات تعديل العنوان الوطني في بيانات المستفيدين من برنامج الدعم.

وقال ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك تعديل العنوان الوطني عن طريق حسابك (ملف المستفيد _بيانات العنوان) ويتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيس". اضافة اعلان



وعليكم السلام ،بإمكانك تعديل العنوان الوطني عن طريق حسابك (ملف المستفيد _بيانات العنوان) ويتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي، سعدنا بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 18, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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