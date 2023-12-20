عاجل.. الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن

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قال حساب المواطن، إن الحد المانع من استحقاق الدعم يختلف من أسرة لأخرى.

وأضاف البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦(من (هنا⁩ ".



حياك الله،يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك December 20, 2023

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



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