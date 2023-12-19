تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الراتب الوظيفي

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اشترط حساب المواطن الإفصاح عن كامل الراتب الوظيفي في البيانات الخاصة بالمستفيدين.

وقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".

اهلاً بك،يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 18, 2023

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حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



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