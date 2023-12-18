هل تأجير شقة في منزلي يمنع استحقاقي لحساب المواطن؟.. البرنامج يرد

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كشف حساب المواطن، مدى تأثر استحقاق الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج الدعم بتأجير الأصول العقارية والحصول على دعم حافز والمكافأت الطلابية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان تأجير شقة في منزله يمنعه من استحقاق حساب المواطن؟





أصحاب الأصول العقارية في حساب المواطن



وألزم البرنامج، أصحاب الأصول العقارية بالإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك".وحدد خطوات الإفصاح على النحو التالي:-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.-كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق https://t.co/XGVelVLg1z December 18, 2023

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حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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