هل الاستقالة تمنع التسجيل في برنامج ساند؟.. التأمينات تُجيب

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تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المواطنين يقول :" هل الاستقالة تمنع التسجيل في برنامج ساند؟".

ورد الحساب :" يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

توضيحات مهمة بشأن حالات توقف صرف ساند:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك حالات تؤدي إلى توقف صرف تعويض "ساند".

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن صرف ساند يتوقف فور التحاق المشترك بعمل خاضع لنظام التأمينات واعتماد تسجيله في النظام.

وأكدت أن صرف ساند يتوقف فور التحاق المشترك بعمل خاضع لنظام التأمينات واعتماد تسجيله في النظام ، ويمكنك التحقق من أهلية ساند عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

⁦وأضافت أنه يجب عند التحاق الشخص بعمل ولديه صرف منفعة التعطل عن العمل "ساند"، المبادرة بإبلاغ المؤسسة فور التحاقه بالعمل.



10 أسباب توقف صرف تعويض "ساند"



خطوات التحقق من الأهلية لـ"ساند"



ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟



وحسب المؤسسة، فقد أنشئ نظام ساند لتحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير تعويض كمصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.ويتساءل كثيرون عن الأسباب التي يوقف بموجبها تعويض ساند، حيث يتوقف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في أي من الحالات الآتية:1 - الوفاة.2 - إذا لم يعد مسجّلًا لدى الوزارة.3 - في حال زوال أي من شروط الاستحقاق.4 - إذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل.5 - إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوّغ مقبول.6 - إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل.7- إذا كان له دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.8 - إذا لم يتقيّد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.9 - إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.10 - إذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.1 - الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.2 - من قائمة الخدمات العامة اختيار خدمة التحقق السريع.3 - اختيار أيقونة أهلية ساند.4 - إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق والضغط على أيقونة "تحقق".5 - عند توافر الشروط المؤهلة لاستحقاق صرف ساند ستظهر ملاحظة تفيد بأهليتك للصرف، وحال عدم الاستحقاق ستظهر الأسباب غير المؤهلة للحصول على التعويض.1 - رقم الهوية الوطنية.2 - اسم البنك ورقم الآيبان.3 - العنوان وبيانات الاتصال.4 - شروط الاشتراك بـ"ساند".