عاجل.. دخله تجاوز 30 ألف ريال وهويته منتهية.. كيف يتم سحب المبلغ من حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال من قبل أحد الأشخاص توقفت هويته ويريد سحب مبلغ الدعم الذي وصل لأكثر من 30 ألف ريال.



سحب المبلغ المستحق من دعم المواطن:



حجز حساب المواطن في البنك:



التواصل مع خدمة العملاء في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " خدماتي موقفة وهويتي منتهية هل أستطيع سحب مبلغ الدعم تقريباً المبلغ وصل فوق الـ ٣٠ ألف".وجاء الرد من خدمة المستفيدين: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن سبب حجز أحد البنوك لحساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه :" الراجحي قام بحجز حساب المواطن مصروف الأبناء بسبب إيقاف الخدمات".وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين: "أهلا بك، لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح من البرنامج عن كيفية التواصل مع خدمة العملاء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" كيف أتواصل مكالمة مع خدمة العملاء؟".وجاء الرد :" حياك الله.. نحن في خدمتك تفضل بطرح استفسارك، وبإمكانك التواصل بمركز اتصال حساب مواطن على الرقم الموحد 19912 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً من الأحد الى الخميس.. نسعد بخدمتك".وأوضح أنه "في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666".