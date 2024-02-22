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عاجل.. الجوازات: لا يسمح بالسفر بالجواز الحالي أو الجديد حتى استيفاء هذا الشرط

الجوازات
الجوازات
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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن السماح بالسفر بعد طلب تجديد جواز السفر إلكترونيا، لا يكون إلا بعد تسليم الجواز القديم.

تسليم جواز السفر القديم:اضافة اعلان

وكتبت الجوازات في إحدى ردودها على بعض الأسئلة على حسابها في منصة "إكس" :" بعد طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا، لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد".

خدمة سداد رسوم إصدار تجديد جواز السفر:

وفي وقت سابق أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن سداد رسوم جواز السفر الإلكتروﻧﻲ عبر منصة أبشر من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.
وأضافت الجوازات حينها ، عبر حسابها في منصة إكس : "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى".

8 خدمات إلكترونية جديدة: 

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد دشنت، (8) خدمات إلكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.
وذلك بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

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