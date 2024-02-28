التأمينات الاجتماعية: شطب المنشأة تلقائيًا في هذه الحالة

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين حول رغبته في شطب سجل حسابه من التأمينات.



شطب المنشأة تلقائيًا:



إيقاف دعم ساند:



الفرق بين ساند وحافز:



شروط صرف ساند



وقال المواطن في سؤاله :" أنا عندي سجل وشطبته وعامل وسافر والزكاة والدخل قفلت حسابها وأبغى أشطب الحساب من عندكم كيف السواه مع إني ادق عليكم مافي خانه اكلم موظف في رقم الاتصال".وجاء الرد كالتالي:" المنشآت المسجلة استباقيًا يتم إنهاء النشاط بشكل آلي بناء على البيانات الواردة من وزارة الموارد البشرية بشرط عدم وجود ملاحظات على المنشأة، أما المنشآت غير المسجلة استباقياُ يتم إنهاء النشاط بإتباع الخطوات الموضحة بالمرفق".وتابع :" ويلزم معالجة جميع الملاحظات القائمة على المنشأة لإتمام عملية إنهاء النشاط ، ويمكنك التحقق من الملاحظات من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في تأميناتي أعمال ثم اختيار ايقونة إدارة المنشأة".أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم وقف صرف دعم ساند فوراً في حالة التحاق المستفيد بالعمل في أي جهة.جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على مستفيد استفسر بشأن سبب توقف دعم ساند.وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله.. يتوقف إستحقاق ساند فور التحاقك بعمل أو إذا كان لك دخل من عمل أو نشاط خاص، ويمكنك التعرف على حالات إيقاف ساند عبر الموقع الرسمي.كذلك أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، الفرق بين دعم ساند ودعم حافز، كما أوضحت التأمينات شروط صرف ساند للمرة الأولى.وقالت التأمينات عبر موقعها الرسمي إن ساند هو نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل).بينما حافز هو برنامج دعم للباحثين عن العمل.وأضافت التأمينات، أن من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرا المتقطعة خلال 36 شهرا من تقديم الطلب للمرة الأولى مع توفر بقية الشروط.واضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل دعم ساند من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".