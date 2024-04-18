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المرور يوضح .. هل التخفيض يشمل جميع المخالفات المرورية بعد دخوله حيز التنفيذ؟

المرور السعودي
المرور
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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التخفيض على المخالفات المرورية، والذي دخل حيز التنفيذ، يسري على جميع جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 2024/4/18م.اضافة اعلان

تخفيض المخالفات المرورية

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندي ٤ مخالفات ٣ تم الخصم عليها وواحدة ما تم الخصم عليها ما هي المشكلة مع أنها بتاريخ ٣٠ رمضان وقيمتها ٣٠٠ ريال؟".
وأجاب المرور بقوله : "مرحباً بك، يسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 2024/4/18م. يسعدنا تواصلك".
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت اليوم، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

الاستفادة من التخفيض

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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