رابط منصة مدرستي 1445 وخطوات تسجيل دخول الطلاب

أ أ





يتمتع أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بالخدمات التي تقدمها منصة "مدرستي" التعليمية في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي. اضافة اعلان

ولا تقتصر الخدمات المقدمة على الطلاب وحدهم، إذ يتمتع بالخدمات 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور علاوة على قادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتتزايد أهمية الاعتماد على منصة مدرستي، وذلك عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر.





الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

