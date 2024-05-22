الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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عاجل.. بعد زواجها انقطع عنها دعم المواطن وعن التابعين.. ماذا تفعل؟

حساب مواطن
حساب المواطن
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رد حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل إحدى المواطنات التي تستفسر عن كيفية عودة دعم المواطن لها وللتابعين بسبب انقطاعه فجأة عقب زواجها.

انقطاع دعم المواطن بعد الزواج:

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وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" أنا كنت مسجلة في البرنامج مع التابعين وينزل لي حساب المواطن ولكن بعد ما تزوجت انقطع عني وعن التابعين ولأني ما حدثت حالتي الاجتماعية في الأحوال بعد الزواج ما قدرت أكون تابعة مع زوجي أو أضم أي تابعين لي وللحين الموضوع.. رجعت قدمت ولكن لم أتأهل ومن غير الحاجة لمرفقات ويطلع لي رمز 1016".
وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول : "أهلاً بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوجة " بإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة " الزوج".. نسعد بخدمتك".

معرفة إضافة التابع في حساب المواطن:


كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن الطريقة الصحيحة لكيفية إضافة التابع في حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. أضفت تابع وأبغى التأكد من  الإضافة هل هي صحيحة أم لا؟".
وجاء الرد على استفساره بالقول :"وعليكم السلام.. بإمكانك معرفة التابعين المضافين عن طريق التوجه الى حسابك (ملف المستفيد، التابعين)، نسعد بخدمتك.


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