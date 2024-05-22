الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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عاجل.. برواتب تنافسية.. الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

سار
سار
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر (21) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) حسب المسميات والشروط التالية:
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- مشغل مركز التحكم الأمني
- رئيس قسم محطة
- أخصائي أول نظام الموارد البشرية
- خبير صيانة المسار
- رئيس محطة
- تخطيط أعمال البنية التحتية ومحلل مكتب إدارة المشاريع
- محلل تطوير الأعمال العقارية
- أخصائي المبيعات والخدمات
- مهندس أول لأداء الشبكة
- مستشار إدارة المخاطر المؤسسية
- مهندس رئيسي لتصميم أنظمة السكك الحديدية
- مشرف مكتب تحقيقات الحوادث
- أخصائي أول عمليات أمن تقنية المعلومات
- مسؤول القطار - عمليات الشحن
- أخصائي مستودع أول
- رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال
- محلل أول تخطيط البرامج
- رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية
- مدرب صيانة المخزون المتداول
- رئيس قسم الاستثمار
- فريق صيانة المخزون المتداول 

التخصصات المطلوبة:



- الإدارة
- إدارة الأعمال
- نظم المعلومات الإدارية
- الخدمات اللوجستية
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة المخاطر
- المالية
- التأمين
- الاقتصاد
- التسويق
- علوم السلامة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة الشبكات
- هندسة النظم
- هندسة المخاطر
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة
- أو مايعادلهم

المزايا:


 
- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
 

طريقة التقديم:


 
متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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