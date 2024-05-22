عاجل.. برواتب تنافسية.. الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر (21) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) حسب المسميات والشروط التالية:



- مشغل مركز التحكم الأمني

- رئيس قسم محطة

- أخصائي أول نظام الموارد البشرية

- خبير صيانة المسار

- رئيس محطة

- تخطيط أعمال البنية التحتية ومحلل مكتب إدارة المشاريع

- محلل تطوير الأعمال العقارية

- أخصائي المبيعات والخدمات

- مهندس أول لأداء الشبكة

- مستشار إدارة المخاطر المؤسسية

- مهندس رئيسي لتصميم أنظمة السكك الحديدية

- مشرف مكتب تحقيقات الحوادث

- أخصائي أول عمليات أمن تقنية المعلومات

- مسؤول القطار - عمليات الشحن

- أخصائي مستودع أول

- رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال

- محلل أول تخطيط البرامج

- رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية

- مدرب صيانة المخزون المتداول

- رئيس قسم الاستثمار

- فريق صيانة المخزون المتداول





التخصصات المطلوبة:

المزايا:

طريقة التقديم: