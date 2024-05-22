عاجل.. برواتب تنافسية.. الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر (21) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) حسب المسميات والشروط التالية:
- مشغل مركز التحكم الأمني
- رئيس قسم محطة
- أخصائي أول نظام الموارد البشرية
- خبير صيانة المسار
- رئيس محطة
- تخطيط أعمال البنية التحتية ومحلل مكتب إدارة المشاريع
- محلل تطوير الأعمال العقارية
- أخصائي المبيعات والخدمات
- مهندس أول لأداء الشبكة
- مستشار إدارة المخاطر المؤسسية
- مهندس رئيسي لتصميم أنظمة السكك الحديدية
- مشرف مكتب تحقيقات الحوادث
- أخصائي أول عمليات أمن تقنية المعلومات
- مسؤول القطار - عمليات الشحن
- أخصائي مستودع أول
- رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال
- محلل أول تخطيط البرامج
- رئيس قسم تطوير الأعمال العقارية
- مدرب صيانة المخزون المتداول
- رئيس قسم الاستثمار
- فريق صيانة المخزون المتداول
التخصصات المطلوبة:
- الإدارة
- إدارة الأعمال
- نظم المعلومات الإدارية
- الخدمات اللوجستية
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة المخاطر
- المالية
- التأمين
- الاقتصاد
- التسويق
- علوم السلامة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة الشبكات
- هندسة النظم
- هندسة المخاطر
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة
- أو مايعادلهم
المزايا:
- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
طريقة التقديم:
متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا