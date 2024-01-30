منصة مدرستي.. خطوات متابعة الحصص في حالة تعليق الدراسة 1445

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أصبحت منصة مدرستي هي الوجهة التي يلجأ إليها أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، لمتابعة دروسهم وغيرها من الخدمات التعليمية عند تعذر الحضور إلى المدرسة لأسباب مختلفة. اضافة اعلان





الدخول إلى منصة مدرستي ومتابعة الحصص



دخول مدرستي عبر توكلنا

