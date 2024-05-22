عاجل.. هل تسقط مديونية المنزل حال إزالته من قبل البلدية.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار
بشأن إسقاط مديونية المنزل حال إزالته من قبل البلدية.
سقوط مديونية المنزل في الصندوق العقاري:
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. في حالة تمت إزالة البيت من قبل البلدية.. هل تسقط المديونية عليه؟".
وجاء الرد من قبل العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المقترض يلزم بسداد الأقساط المستحقة وسداد كامل القرض.. سعدنا بتواصلك".
إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي:
كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن مدى كفاية خطاب الإفادة في إثبات السكن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل يكفي خطاب إفادة من صندوق التنمية العقارية من أجل إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين:" عزيزي المستفيد يمكنك طباعة خطاب الإفادة "إخلاء الطرف" عن طريق الدخول على حسابك الشخصي في موقعنا الالكتروني.
تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني:
أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مواطن يستفسر عن تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني والأرض منحة من سكني هل ينقطع الدعم لعدم إخراج شهادة إتمام بناء".
وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا.. سعدنا بتواصلك".