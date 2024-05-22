عاجل.. هل تسقط مديونية المنزل حال إزالته من قبل البلدية.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار بشأن إسقاط مديونية المنزل حال إزالته من قبل البلدية.



سقوط مديونية المنزل في الصندوق العقاري:

إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي:

تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. في حالة تمت إزالة البيت من قبل البلدية.. هل تسقط المديونية عليه؟".وجاء الرد من قبل العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المقترض يلزم بسداد الأقساط المستحقة وسداد كامل القرض.. سعدنا بتواصلك".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن مدى كفاية خطاب الإفادة في إثبات السكن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل يكفي خطاب إفادة من صندوق التنمية العقارية من أجل إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين:" عزيزي المستفيد يمكنك طباعة خطاب الإفادة "إخلاء الطرف" عن طريق الدخول على حسابك الشخصي في موقعنا الالكتروني.أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مواطن يستفسر عن تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني والأرض منحة من سكني هل ينقطع الدعم لعدم إخراج شهادة إتمام بناء".وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا.. سعدنا بتواصلك".