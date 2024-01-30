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منصة مدرستي.. طريقة تغيير كلمة المرور 1445

مدرستي
منصة مدرستي
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تتيح منصة مدرستي، تغيير كلمة المرور للمستخدمين البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.اضافة اعلان

خطوات تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي 


الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا).
اضغط على تسجيل الدخول.
أكتب اسم حسابك الشخصي.
اضغط على "نسيت كلمة السر".
أكتب رقم الجوال المسجل في حسابك.
ستصلك رسالة تشتمل على رمز التحقق، اكتبه في الخانة المخصصة لها.
أدخل كلمة مرور جديدة، أكتبها ثم قم بتأكيدها مرة أخرى، ويتم حفظها للحساب الشخصي.

الدخول إلى منصة مدرستي

يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (اضغط هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون عملية التسجيل تمت بنجاح.

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