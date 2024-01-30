منصة مدرستي.. طريقة تغيير كلمة المرور 1445

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تتيح منصة مدرستي، تغيير كلمة المرور للمستخدمين البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي. اضافة اعلان





خطوات تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

