الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة الري للبكالوريوس فأعلى

المؤسسة العامة للري
المؤسسة العامة للري
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أعلنت المؤسسة العامة للري، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في المنطقة الشرقية على النحو التالي:

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 وظائف شاغرة بمؤسسة الري

1 - أخصائي التدريب والتطوير.
2  - رئيس وحدة التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة.

التخصصات المطلوبة


- إدارة الأعمال 
- إدارة المشاريع
- الموارد البشرية
- الهندسة الزراعية
- الهندسة المدنية
-  أو أي تخصص ذو صلة.

الشروط العامة


- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- خبر لا تقل عن 4 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المؤسسة


والمؤسسة العامة للري مؤسسة حكومية عامة استحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/4/15هـ لتحل محل هيئة الري والصرف بالأحساء التي أنشئت عام 1392هـ بهدف القيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الري والصرف بالأحساء.

وحسب قرار التأسيس تتمتع المؤسسة العامة للري بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري مرتبطة بوزير البيئة والمياه والزراعة.

وتتولى إدارة نشاط الري في عموم المملكة وتقوم بتشغيله وتطويره وتنقل اليها جميع المسئوليات والمهام المتعلقة بالري، وكذلك الجهات الحكومية العاملة في مجال الري مثل الإدارة الوطنية للري التي كانت تتبع لوكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
 


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