منتهي بالتوظيف.. وزارة الصحة تعلن عن فتح التقديم في برنامج "فني تخطيط القلب"

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم (رجال / نساء) في (برنامج فني تخطيط القلب) المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات:
- أحياء.
- أحياء دقيقة.
- تقنية حيوية.
- فيزياء.
- كيمياء.
- كيمياء حيوية.
- فيزياء طبية.
- علم حيوان.
- علم نبات.
- علوم طبية حيوية.
الشروط
العامة:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- ليس على رأس العمل.
3- شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
5- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
6- في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية الوطنية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.
7- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
8- يجب ارفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
9- حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد 60 STEP وأعلى.
كم
مدة البرنامج؟- 12 شهراً.
المكافأة:- نعم، يوجد مكافأة
للبرنامج.
جهات
التوظيف:- وزارة الصحة.
- وزارة الحرس الوطني.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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