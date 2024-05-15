الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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عاجل.. توضيح مهم من التأمينات بشأن الاستفادة من دعم ساند

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين، بشأن الاستفادة من دعم ساند.

استحقاق دعم ساند

وقال المستفيد في سؤاله: "أنا موظف حاليا على رأس العمل، وأعمل في مدرسة ولا أرغب في تجديد العقد للسنة القادمة، وأعمل مدة ٣ سنوات في نفس المنشأة، هل أستحق ساند في تقديم الرغبة بعدم التجديد؟".
وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله , يجب أن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة الموظف , ويلزم استيفاء شروط الاستحقاق لتتمكن من الاستفادة من التعويض ويمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل خلال الرابط التالي هنا".

موعد صرف المستحقات التأمينية:

في سياق متصل، حددت المؤسسة العامة للتأمينات، موعد صرف الرواتب للعملاء في نظام التأمينات لشهر مايو الجاري. 
وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس، وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".
يشار إلى أن الأول من يونيو يوافق يوم السبت، وهو يوم عطلة أسبوعية في البنوك بالمملكة، وهو ما يعني أنه سيتم صرف الرواتب في اليوم التالي: الأحد.

شروط استحقاق صرف التأمينات الاجتماعية

يشترط للتقدم بطلب الحصول على استحقاق التأمينات الاجتماعية:
-على المتقدم لا يتعدى عمره عن 60 عامًا.
-عدم ممارسة أي عمل يخضع لنظام العمل.
-يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات لا تقل عن 120 شهرًا.
-إذا كان المتقدم بلغ 60 عامًا، يمكن إضافة مدة تكميلية حتي 120 شهرًا

الاستعلام عن معاش التأمينات 

فيما يلي خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية:
-ادخل الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
-قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
-انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.
-قم بالنقر على اختيار الاستعلام عن راتب التقاعد.
-أدخل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.
- ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالراتب.
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