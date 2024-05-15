كيف أطلب صهريج مياه بدون رقم حساب؟ المياه الوطنية تتفاعل

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تفاعلت شركة المياه الوطنية، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن آلية طلب صهاريج المياه.



طلب صهاريج المياه ورقم الحساب



خطوات رفع طلب صهريج مياه

وجاء في سؤال لأحد المستفيدين: "كيف أطلب صهريج مياه بدون رقم حساب، كنت أطلب عادي ولكن حاليا يطلب رقم حساب؟".وأجابت الشركة، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله , نأمل منك تزويدنا بصورة من المشكلة التي واجهتك أثناء رفع الطلب واسم المدينة والحي عبر الخاص ليتم التحقق وإفادتك".

أيضا حددت شركة المياه الوطنية، خطوات رفع طلب صهريج مياه بكل سهولة.

وأوضحت عبر حسابها "العناية بالعملاء"، أنه يمكن رفع رفع طلب صهريج من خلال التطبيق، عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى الصفحة الرئيسية

- الضغط على صهريج مياه

- تحديد مقاس الصهريج

- الضغط على إرسال



مشروعات مائية وبيئية



وقبل أسابيع، أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي عن البدء في تنفيذ (12) مشروعًا بنحو (1.5) مليار ريال لتعزيز مكونات منظومتها في المنطقة الشرقية.يأتي ذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي عن سكان (50) حيًا في مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والأحساء وحفر الباطن.وشرعت الشركة في تنفيذ مشاريعها الحيوية بمدينة الدمام ومحافظة البيضاء، حيث بدأت العمل في المرحلة الثانية من مشروع شبكات الصرف الصحي بضاحية الملك فهد والمخططات المجاورة له بقيمة مالية تجاوزت (427) مليون ريال؛ حيث ستمد من خلال المشروع شبكات منظومتها بطول (357) كيلو مترًا طوليًا.وإنشاء (5) محطات رفع لمياه الصرف الصحي بسعة إجمالية (23,808) أمتار مكعبة في اليوم للارتقاء بالخدمات البيئية في أحياء الضاحية: (الرابع-الخامس-السابع-الثامن-التاسع-العاشر) وحيّي (الندى-الأمانة).الإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه رئيسية وفرعية بطول (122) كيلو مترًا طوليًا في أحياء: (الدواسر، العدامة، مدينة العمال، العمامرة، عبدالله فؤاد، السوق) بقيمة مالية تجاوزت (62)مليون ريال، وذلك بهدف رفع جودة المنظومة المائية في هذه الأحياء.وأوضحت الشركة أنها في محافظة الخبر شرعت في تنفيذ (4) مشاريع أبرزها مشروعان بإجمالي تكلفة تجاوزت (530) مليون ريال لخدمات الصرف الصحي، وذلك بمد خطوط رئيسة وشبكات فرعية بإجمالي أطوال تجاوزت (169) كيلو مترًا طوليًا، وإنشاء (5) محطات رفع لمياه الصرف الصحي.وتطوير (5) محطات رفع بسعة إجمالية (205,560) مترًا مكعبًا في اليوم لخدمة أحياء: (الراكة، قرطبة، التحلية، الحمراء، الفوازية، ابن سينا، التعاون، الأمواج، اللؤلؤ، الروابي، الجوهرة).