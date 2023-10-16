مستشفى الملك سلمان يعلن عن وظائف أمنية شاغرة

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أعلن مستشفى الملك سلمان (تجمع الرياض الصحي الأول)، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن توفر وظائف أمنية شاغرة بإدارة الأمن والسلامة بالتعاقد مع الشركة المشغلة (النصبان)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مشرف أمن.
الشروط:
بكالوريوس هندسة سلامة أو بكالوريوس إدارة من خبرة أمنية / دبلوم أمن صحي.
شهادة الأوشا.
طريقة التقديم:أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من تاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م.
تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
بريد التقديم - ([email protected]).