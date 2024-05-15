طيران ناس يعلن عن وظائف في عدة مناطق بالمملكة

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أعلنت شركة طيران ناس عن فتح باب التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2024م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



المسمى الوظيفي:



من ضمن الشروط:



أماكن العمل:



نبذة عن الشركة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- طاقم طائرة (Cabin Crew).1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.2- تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.3- جواز سفر ساري المفعول.4- لائق / لائقة طبيًا.5- الطول (160 سم كحد أدنى للإناث - 168 سم الحد الأدنى للذكور).6- القدرة على السباحة 50 مترًا متواصلة.1- الرياض.2- جدة.3- الدمام.4- المدينة المنورة.- طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية)، على متن أسطولها المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007م.- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/11/07هـ الموافق 2024/05/15م.- من خلال الرابط التالي:1- الرياض:2- جدة:3- الدمام:4- المدينة المنورة: