طيران ناس يعلن عن وظائف في عدة مناطق بالمملكة

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أعلنت شركة طيران ناس عن فتح باب التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2024م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:- طاقم طائرة (Cabin Crew).
من ضمن الشروط:1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
2- تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
3- جواز سفر ساري المفعول.
4- لائق / لائقة طبيًا.
5- الطول (160 سم كحد أدنى للإناث - 168 سم الحد الأدنى للذكور).
6- القدرة على السباحة 50 مترًا متواصلة.
أماكن العمل:1- الرياض.
2- جدة.
3- الدمام.
4- المدينة المنورة.
نبذة عن الشركة:- طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية)، على متن أسطولها المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007م.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/11/07هـ الموافق 2024/05/15م.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
1- الرياض:
[email protected]
2- جدة:
[email protected]
3- الدمام:
[email protected]
4- المدينة المنورة:
[email protected]