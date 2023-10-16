الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض - مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي:



المؤهلات والخبرات:



أبرز المهام:



المهارات:



عن الهيئة:



طريقة التقديم:

