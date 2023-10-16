الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فرص وظائف
فرص عمل
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أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض - مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:


أخصائي إختبارات Examination Specialist:

المؤهلات والخبرات:


المؤهل: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
الخبرات: حديث التخرج أو لديه خبرة عملية لا تزيد عن سنتين في مجال الاختبارات أو المجالات المرتبطة بها.

أبرز المهام:


العمل بدقة مع المتخصصين والمراجعين لتحديث وكتابة أسئلة الاختبارات.
إعداد ومراجعة أسئلة الاختبارات وإجراء التحرير وإعادة صياغها استنادا الى أفضل المعايير المعتمدة.
إعداد التقارير والإحصائيات الخاصة بالاختبارات.
قياس معدل الاجتياز وتحليل نتائج درجات الاختبارات.
المساهمة في التنسيق بفعالية مع الجهات الخارجية ذات العلاقة لتنفيذ الاختبارات الورقية والمحوسبة.
إعداد ومراجعة سياسات وإجراءات إدارة الاختبارات بشكل دوري.
العمل على نظام الاختبارات الالكترونية للقيام بمهام إعداد وإدارة الاختبارات.
المحافظة على سرية المعلومات الواردة في الملفات والسجلات الخاصة بالإدارة.

المهارات:

إجادة مهارة التواصل.
إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس
إجادة اللغة الإنجليزية.

عن الهيئة:


الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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