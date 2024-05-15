عاجل.. توضيح مهم من "الأحوال المدنية" بشأن تغيير المهنة في الهوية الوطنية

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رد حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، مع سؤال يقول :" أنا قبل فترة طلبت تغير المؤهل والمهنة في الأحوال ولما قدمت أوراقي غيرو بس المؤهل أما المهنة مازالت طالب ورغم إني موظف الحين ولي سنتين ما العمل؟".



مراجعة مكتب الأحوال المدنية:



تعريف الهوية بجواز السفر:



مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية



وجاء رد الحساب عبر منصة "إكس" :" يتم من خلال مراجعة أقرب مكتب الأحوال المدنية لك مع إحضار خطاب تعريف بالمهنة وطلب التعديل".وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن جواز السفر يكفي لتعريف هوية شخص يريد أن يصدر هوية وطنية جديدة.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يكفي الجواز لتعريف شخص يرغب في إصدار هوية وطنية؟".وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "أهلًا بك، نعم، جواز السفر يكفي لتعريف هوية الشخص".في سياق متصل، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مواعيد عمل مكاتبها في الصباح والمساء في مختلف مناطق المملكة.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. لو سمحت من كم الساعة إلى كم الساعة دوام مكاتب الأحوال المدنية ؟".وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "وعليكم السلام، عمل المكاتب من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة ٢:٣٠ مساءً، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساءً ويمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية، نسعد بخدمتك".كذلك أوضحت الأحوال المدنية، طريقة سداد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن غرامة تأجير تجديد الهوية وطريقة السداد.دفع غرامة تأخير الهوية الوطنيةوأجابت الأحوال المدنية، بقولها: بإمكانك سداد الغرامة عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0".